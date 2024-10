"Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun", sang einst Herbert Grönemeyer. Der mehrfache Familienvater weiß natürlich genau, wovon er spricht: von grenzenloser Anarchie, von komischen Ideen und von viel Lärm! Vor allem letzterer ist immer wieder Thema vor Gericht: Wieviel Lärm dürfen Kinder in Mietswohnungen und Häusern machen? Ist Kinderlärm gar ein Kündigungsgrund?

Oft verlieren sich solche Gerichtsprozesse aber in Details. Deshalb ist es schwierig, grundsätzliche Normen daraus abzuleiten. Geklärt werden muss jeweils zum Beispiel das Alter des Kindes oder der Kinder: Grob gesagt müssen Teenager leiser sein als Kleinkinder, weil Teenager in der Regel verständiger sind - sagen zumindest einige Gerichte.

Zunächst einmal ist kein genauer Dezibel-Wert für Zimmerlautstärke festgelegt - überraschend in einem Land wie Deutschland. Der Verband Wohneigentum beschreibt den Begriff so: "Die Geräusche sollen [...] auf das Zimmer begrenzt bleiben, in dem die Lärmquelle liegt." Je nach Gebäude (Alter, Größe, Lage) ist also die Zimmerlautstärke eine andere. Sich vor Gericht auf das Thema Zimmerlautstärke zu berufen, wird in der Regel schwierig.