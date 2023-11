Die wohl wichtigste Neuerung: Eltern sollen künftig nicht schon am ersten Krankheitstag mit dem Kind zum Arzt gehen müssen.



Gegenüber der "Bild am Sonntag" stellte Karl Lauterbach klar: "Wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen. Das ist unsinnige Bürokratie und belastet Mütter und Väter."



Stattdessen soll künftig erst ab dem vierten Krankheitstag ein Arztbesuch notwendig sein.