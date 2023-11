Plätzchen, gebrannte Mandeln, Süßigkeiten oder Pralinen lassen sich super in einem hübschen Marmeladen- oder Drahtbügelglas verpacken. Die Leckereien einfach in den Behälter geben, Deckel drauf, Schleife drum. Wer mag, kann noch einen hübschen personalisierten Anhänger an das Band machen - fertig.



Ein Pluspunkt bei der Verpackung: Das geschlossene Glas lässt keine Luft an die Lebensmittel - so bleiben sie länger frisch.