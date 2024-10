Gesetzlich ist das Thema überraschend wenig geregelt: Eine Orientierung gibt's im Bürgerlichen Gesetzbuch (Paragraph 1626). Darin steht, dass "Eltern bei der Pflege und Erziehung die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbst­ständigem verantwortungsbewusstem Handeln“ berücksichtigen sollen. Aber was ist in welchem Alter angemessen?

Wichtig ist dabei immer, diese Empfehlungen mit den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Bauchgefühl zu verbinden, denn: Eltern wissen am besten, wie weit das eigene Kind ist, wovor es Angst hat oder was es sich zutraut.

Viele Eltern wünschen sich eine grobe Orientierung darüber, was sie ihrem Kind zutrauen können. Dafür gibt's Empfehlungen von Pädagoginnen und Pädagogen, die auch die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (BKE) teilt:

Bevor Sie Ihr Kind, auch nur ganz kurz, allein lassen, ist ein Gespräch in Ruhe wichtig. Dabei sollten Sie Ihr Kind immer fragen, ob es sich das zutraut. Wenn ja, sollten Sie sich folgende Fragen beantworten:

Klasse! Wenn Eltern und Kind sich einig sind, sollten Sie konkret werden: Sprechen Sie mit dem Kind genau ab, wie lange es alleine ist und wann die Eltern spätestens wiederkommen. Sie können zum Beispiel sagen: "Wenn der große Zeiger ganz unten ist, sind wir wieder da." Wichtig: An diese Absprachen sollten Sie sich dann auch unbedingt halten! Außerdem sollten sie immer telefonisch erreichbar sein, vielleicht können Sie eine Kurzwahltaste einrichten. Bitte nicht: Kinder während der Abwesenheit im Haus einschließen.

Wichtig ist auch ein Sicherheitsnetz, das aus Familie, Nachbarn und Freunden besteht. Das soziale Netzwerk sollte in der Nähe und schnell aktivierbar sein, wenn das Kind eine Frage hat. Es sollte auch schnell mal helfen können, wenn doch etwas für das Kind komisch ist oder es Angst bekommt.

Sie haben es ausprobiert? Dann sollten Sie unbedingt nochmal darüber reden, wie es für Ihr Kind war, allein zu bleiben, so Sozialpädagogin Dana Mundt. Dabei können Sie herausfinden, "ob es schwer fiel und was es gemacht hat. Darauf kann man dann das nächste Mal reagieren. Das gibt dem Kind Sicherheit", so Mundt.