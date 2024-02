Klasse! Wenn Eltern und Kind sich einig sind, sollten Sie konkret werden: Sprechen Sie mit dem Kind genau ab, wie lange es alleine ist, und wann die Eltern spätestens wiederkommen. Sie können zum Beispiel sagen: "Wenn der große Zeiger ganz unten ist, sind wir wieder da." Wichtig: An diese Absprachen sollten Sie sich dann auch unbedingt halten! Außerdem sollten sie immer telefonisch erreichbar sein, vielleicht können Sie eine Kurzwahltaste einrichten. Bitte nicht: Kinder während der Abwesenheit im Haus einschließen.

Wichtig ist auch ein Sicherheitsnetz, das aus Familie, Nachbarn und Freunden besteht. Das soziale Netzwerk sollte in der Nähe und schnell aktivierbar sein, wenn das Kind eine Frage hat. Es sollte auch schnell mal helfen können, wenn doch etwas für das Kind komisch ist oder es Angst bekommt.

Sie haben es ausprobiert? Dann sollten Sie unbedingt nochmal darüber reden, wie es für Ihr Kind war, allein zu bleiben, so Sozialpädagogin Dana Mundt. Dabei können Sie herausfinden, "ob es schwer fiel und was es gemacht hat. Darauf kann man dann das nächste Mal reagieren. Das gibt dem Kind Sicherheit", so Mundt.