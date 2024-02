Dating hat sich im Vergleich zu Offline-Zeiten verändert, erklärt Psychologin Pia Kabitzsch. Niemals zuvor gab es eine so große Auswahl an potenziellen Partnern und Partnerinnen. Die Möglichkeit, diese kennenzulernen, ist durch Online-Dating deutlich einfacher geworden. Laut Kabitzsch gehe man Beziehungen heutzutage bewusster ein, auch weil die Ansprüche an einen Partner gestiegen seien:

Gleichzeitig ist die Versuchung größer als früher, sich online nach Alternativen umzusehen, wenn es in der Beziehung kriselt. Beziehungen werden schneller beendet: "Viele denken, dass, wenn sie nur lang genug wischen, dass sie irgendwann ihr 'perfect match' finden. Aber das ist eine Illusion - es gibt kein 'perfect match'." Und: Die große Auswahl an potentiellen Partnern kann - so Pia Kabitzsch - Suchende auch überfordern.

Von den meisten Nutzern wird Online-Dating zunächst als positiv empfunden. Doch Studien zeigen, dass Liebe per App auch negative Auswirkungen auf die Psyche haben kann. Einige User leiden immer wieder unter Stress, Suchtverhalten oder Selbstwertproblemen.



Ein bisschen Swipen und ein Match abgreifen - das sollte dem Ego gut tun, könnte man meinen. Doch ganz so einfach ist es leider nicht. Forschende der University of North Texas fanden 2016 heraus, dass vor allem Männer durch Online-Dating an Selbstbewusstsein verlieren.



Das liegt zum einen an dem aktiven Erstellen eines Profils, das Männer häufig in eine "emotional verletzlichere" Position bringt, zum anderen aber auch an der Unverbindlichkeit der neuen Bekanntschaften. Werden Männer plötzlich von einer Frau geghostet, sinkt häufig ihr Selbstwertgefühl.