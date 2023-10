Wimpernhaare wachsen dicht in Zweier- bis Dreierreihen am Ober- und Unterlid unserer Augen. Ihre Aufgabe: Fremdkörper wie Staub oder Sand sowie grelles Licht von den Augen fernhalten. Doch Wimpern sind nicht nur praktisch, sie gelten auch als Schönheitsideal. Hersteller von Wimpernseren versprechen, dass jeder einen schönen Augenaufschlag bekommen kann. Sie sollen das Wachstum der Härchen ankurbeln. Wie funktioniert das?

Ein Wimpernserum wird mit einem kleinen Pinsel nah an den Härchen aufgetragen - genau dort, wo sie auch wachsen. Danach sollte man die Flüssigkeit etwas einwirken lassen. Oft wird man per Packungsbeilage dazu aufgefordert, vorsichtig zu sein. Denn das Serum sollte möglichst nicht ins Auge gelangen. Das ist aber oft unvermeidlich.

Zahlreiche herkömmliche Wimpernseren enthalten eine künstlich hergestellte Form der Gewebshormone Prostaglandine. Dadurch wird die Wachstumsphase der Wimpern verlängert.



Wimpern wachsen etwa 0,15 Millimeter am Tag. Diese Phase dauert zwischen fünf und acht Wochen an. Danach "ruhen" die Wimpern, bis sie wieder ausfallen. Durch Prostaglandine befinden sich viel mehr Wimpern gleichzeitig in der Wachstumsphase, der Wimpernkranz wirkt dichter.



Wimpern- und Augenbrauenseren sind in der Regel frei verkäuflich. Doch das heißt nicht, dass die Anwendung frei von Nebenwirkungen ist.