Ob Piraten, Dinos, Schmetterlinge oder Blumen - an Klebetattoos kommen Eltern in der frühen Schulzeit wohl kaum vorbei. Aber was tragen die Kids da eigentlich auf der Haut? Das hat sich Öko-Test auch gefragt und 15 verschiedene Kindertattoo-Marken genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist wenig erfreulich. Öko-Test hat die Kindertattoos sowohl nach Kosmetik- als auch nach Spielzeugkriterien getestet.

Bildrechte: IMAGO/USA TODAY Network

Krebserregende Stoffe gefunden

Von den 15 getesteten Produkten konnten nur zwei den Öko-Test mit "sehr gut" abschließen. Besonders erschreckend: In einigen Produkten wurden krebserregende Stoffe gefunden. Dazu gehören Benzol, Vinylacetat und Naphthalin. Auch Talkum wurde gefunden - ein Stoff, der nach einer Neubewertung der Internationalen Agentur für Krebsforschung in den vergangenen Jahren als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft wurde.



Benzol ist in Kosmetikprodukten generell verboten. Im getesteten Produkt Kinder Cartoon Tattoo Aufkleber, Armbanduhr, 10 Bögen des Herstellers Infinite Style (gekauft auf der Plattform Shein) wurde jedoch ein Gehalt des Stoffes nachgewiesen, der die Grenzwerte der europäischen Chemikalienverordnung für Spielzeug überschreitet.



In dem Produkt von Shein wurde auch der krebserregende Stoff Naphthalin gefunden. Einen besonders hohen Gehalt des Stoffes fand Öko-Test außerdem in den bei Amazon gekauften Tattoos: Habett Tattoo Kinder 60 Temporäre Kindertattoos, 60 Bögen. Der gemessene Wert lag bei diesem Produkt etwa 100-mal höher als bei den beiden anderen Produkten.



Öko-Test nahm nach dem Test Kontakt mit Shein auf. Das chinesische Unternehmen teilte mit, dass die Tattoos in der EU vom Markt genommen wurden.

Bildrechte: picture alliance / Westend61 | Evgenia Sunegina

Nur zwei Produkte "sehr gut"

Nur zwei Produkte haben den Öko-Test bestanden. Dazu gehören die Lutz Mauder Tattoos Baustellenfahrzeuge 2 Art.-Nr.: 44669, 1 Bogen. Das Produkt ist jedoch nur noch in Restbeständen erhältlich. Der Lieferant teilte mit, dass die Produkte, die bisher in Taiwan hergestellt wurden, nun in Deutschland produziert werden.



Dafür haben die Hersteller die Inhaltsstoffe der Tattoos verändert - zum Negativen. Die neue Rezeptur enthält bedenkliche Inhaltsstoffe wie das Antioxidationsmittel BHT (Butylhydroxytoluol), das im Verdacht steht, wie ein Umwelthormon zu wirken.



Das komplette Testergebnis des Öko-Tests gibt es hier.

Darauf sollten Eltern achten

Christine Throl, Projektleiterin bei Öko-Test, rät Eltern, Tattoos für Kinder nicht auf sogenannten Online-Marktplätzen wie Shein, Temu oder Amazon zu kaufen.

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Verbraucher wirklich nur die Kindertattoos kaufen sollten, auf denen auch wie bei Kosmetika, die Inhaltsstoffe ganz klar und transparent deklariert sind. Christine Throl, Projektleiterin Öko-Test BRISANT