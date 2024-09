Ob diese Beschwerden auftreten, hat natürlich viel mit der Höhe der Absätze zu tun. Pumps mit über zehn Zentimetern Absatz, auch "Sky Heels" genannt, pressen den Fuß in eine besonders unnatürliche Haltung. Bis zu eine Höhe von drei Zentimetern sind Absätze aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich. Und auch die Absatzart ist entscheidend: Blockabsätze sind viel bequemer als Stilettos - und die Umknickgefahr ist wesentlich geringer.

Wer auf seine Gesundheit achten will, muss nicht unbedingt zu orthopädischen Schuhen oder Barfußschuhen greifen, die meist - gelinde gesagt - nicht ganz so schick, dafür aber ganz schön teuer sein können.



Einfach auch mal barfuß über die Wiese laufen und öfter mal die Schuhe wechseln hilft, raten Orthopäden. Das verhindert, dass der Fuß sich an eine Stellung gewöhnt und trainiert Bänder, Knochen und Muskeln. Auch eine gute Ausrede dafür, sich öfter mal ein neues Paar zu gönnen!