Ovales Gesicht: Man sagt, Menschen mit ovaler Gesichtsform können jede Brillenform tragen, denn ihnen steht (fast) alles. Man sollte aber darauf achten, dass die Brille der Gesichtsbreite entspricht: Besonders harmonisch wirkt es, wenn die Brille mit der breitesten Stelle des Gesichts abschließt.



Rundes Gesicht: Wer ein rundes Gesicht hat, wünscht sich oft, etwas markanter auszusehen. Da kann eine Brille helfen: mit eckigen Modellen. Soll das Gesicht etwas schmaler wirken, sollte die Brille zudem einen eher zarten Rahmen haben. Das Gesicht soll länger wirken? Da kann eine randlose Brille Wunder wirken.



Eckiges Gesicht: Wer eine markante Gesichtsform hat und sich wünscht, etwas weicher zu wirken, sieht oft mit ovalen Gläsern toll aus. Strebt man an, das Gesicht zudem etwas kürzer wirken zu lassen, klappt das mit hohen Gläsern und einem Gestell mit dickerem Rand.



Herzförmiges Gesicht: Oben breiter, unten schmaler - wer eine solche Gesichtsform hat, kann mit Cat-Eye-Brillenformen das Gesicht toll betonen, es wirkt mit der aufsteigenden Gläserform stimmig und ausgewogen.



Trapezförmiges Gesicht: Diese Gesichtsform ist oben schmal und unten am am Kiefer markanter. Hier wirken Brillenmodelle ausgleichend, die an der oberen Kontur betont sind oder durch einen Farbverlauf diesen Eindruck verstärken.