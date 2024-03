Bob? Sind das nicht einfach nur halblange Haare? Weit gefehlt - der Bob und seine verschiedenen Stile sind seit Jahren im Trend! Aktuell gibt es viele Varianten, die auf Instagram, TikTok und auf den Laufstegen von sich reden machen! Doch was steht wem? Was sollte bei feinem oder lockigem Haar beachtet werden? Frisuren-Experte Sven Hentschel führt uns durch den Bob-Dschungel:

Der weiche Schnitt ist optimal für feines Haar bei länglichem und schmalem Gesicht. Vorn länger, hinten kürzer, an den Seiten leicht gestuft bis maximal zum Kinn. Gestylt wird eher rund mit Volumen, Bewegung und Wellen. Vorsicht bei einer runden Gesichtsform, diese wird durch einen Bubble Bob verstärkt.

Kaum ein Haarschnitt trendet gerade so sehr wie der Hush Cut. Kein Wunder: Der Schnitt passt zu vielen Haartypen und Haarlängen. Ein fedrig leicht gestufter Haarschnitt für entspanntes Volumen, gern mit Styling- und Volumenspray vorbereiten (ins nasse Haar) und dann mit den Fingern oder mit der Rundbürste trocken föhnen.



Der Hush Cut passt zu verschiedenen Längen, zu allen Gesichtsformen, nur bei sehr starkem und welligem Haar rät Sven Hentschel eher ab. Sehr stylish auch als Pony-Variante - beim Friseur fragt man da heutzutage allerdings nach "Bangs"!



Ein Trick, um möglichst viel Schwung in die Haare zu bekommen: die richtige Schnitttechnik! Harte Stufen sind out, 2023 werden unsere Haare mit dem Rasiermesser oder einer Effilierschere geschnitten. Dadurch verlagert sich das Gewicht, und die Haare fallen natürlich schön! Eine Ausnahme gibt es beim Hush Cut: Haare, die kürzer als kinnlang sind, werden durch den Schnitt zum Pixie - immer noch schick, heißt aber anders!