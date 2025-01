Seit 2025 gehören Altkleider in Deutschland nicht mehr in den Restmüll. Diese Änderung soll das Textil-Recycling ankurbeln und das Entsorgungsverhalten der Menschen nachhaltig verändern.

Ausschlaggebend dafür ist eine Regelung für die Entsorgung von Altkleidern, die am 1. Januar in Kraft getreten ist. Sie basiert auf einer EU-Richtlinie , die die Textil-Industrie nachhaltiger machen soll. Die wichtigsten Punkte nach Angaben der Bundesregierung :

Hier setzt die neue Regelung an. Das Problem: Da die EU-Richtlinie nicht zwischen tragbaren und unbrauchbaren Textilien im Container unterscheidet, stehen viele gemeinnützige Sammelstellen derzeit vor Problemen.



"Viele sammelnde Organisationen sind gemeinnützig und haben keine Möglichkeit, Alttextilien zu recyceln. Sie sind darauf angewiesen, dass die gespendeten Altkleider noch tragbar sind", so Markus Böck von der Deutschen Kleiderstiftung zum NDR. Die Kleiderstiftung appelliert deshalb, "zerschlissene, verdreckte oder anderweitig kontaminierte Textilien weiterhin über die Restmülltonne zu entsorgen".



Sobald ein funktionierendes Recycling-System für Alttextilien existiere, könnten auch nicht mehr tragbare Textilien in einer gesonderten Tonne gesammelt, recycelt und zu neuen Stoffen weiterverarbeitet werden", so Böck.