Welche Royals heiraten in Staffel 6?

Das Foto: Ein schlichtes Gebetsbuch auf einer Kirchenbank. Der Anlass: Die Hochzeit des Prinz of Wales und der Herzogin von Cornwall.



Damit steht fest: Charles wird seine Camilla im großen "The Crown"-Finale heiraten.



Die Reaktionen der "Crown"-Fans sind gespalten. Viele vermuten, dass die Hochzeit des Thronfolgers die letzte Szene der Serie sein wird. Einige hätten lieber William und Kate vor dem Traualtar gesehen.



Doch bevor es zum romantischen Vielleicht-Finale kommt, stehen den Windsors noch einige Tragödien und Fehden bevor. Man erinnere sich nur an das Jahr 1997 zurück.

Zwei Frauen und ein Prinz: Diana (Elisabeth Debicki) vs. Camilla (Olivia Williams). Bildrechte: dpa

Zeigt "The Crown" Dianas Unfalltod?

Die klare Antwort: ja. Doch die Entscheidung hat sich das Serienteam nicht leicht gemacht, wie Charles-Darsteller Dominic West verrät.



Der Schauspieler erklärte im August 2022 gegenüber dem Branchenmagazin "Deadline", dass die sechste Staffel "so turbulent sein wird, wie es nur geht". Die Zuschauer sollten "auf emotional aufwühlende Szenen vorbereitet sein." Hinter den Kulissen soll eine Menge "Angst" geherrscht haben, was den Dreh von Prinzessin Dianas Tod angeht.



Ob der Unfall aber tatsächlich im Detail gezeigt wird, ist fraglich. "Deadline" will aus Insiderkreisen erfahren haben, dass sich "The Crown" auf Momente unmittelbar vor und nach dem Tod Dianas konzentrieren wird. Nicht der Unfall selbst soll im Mittelpunkt stehen, sondern die Ereignisse, die dazu geführt haben.

Zerüttetes Ehepaar: Die Beziehung von Charles (Dominic West) und Diana (Elisabeth Debicki) ist in Staffel sechs ein Scherbenhaufen - wenn überhaupt. Bildrechte: dpa

Werden in Staffel 6 auch Megan und Harry zu sehen sein?

Unwahrscheinlich. Produzentin Suzanne Mackie und Drehbuchautor Peter Morgan erklärten im Interview mit dem "Hollywood Reporter" bereits, dass sie Distanz zu neueren Ereignissen nehmen werden. Staffel sechs wird sich somit wohl voll auf die späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren fokussieren.

Peter hat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er einfach nichts schreiben kann, wenn er nicht genug Zeit hatte, sich eine richtige Perspektive zu verschaffen. Ich glaube, er war immer der Meinung, dass zehn Jahre das Minimum an Zeit sind, um etwas in einem historischen Kontext zu sehen. Suzanne Mackie

Peter Morgan betonte im Interview außerdem: Meghan und Harry seien "mitten auf ihrer Reise" und er wisse nicht, wie diese genau aussehen und wann sie enden werde.



Dafür wird Harrys Bruder Willam im Fokus der Serie stehen.

Schicksalhafte Begegnung: Netflix bei den Dreharbeiten in St. Andrews - dem schottischen Örtchen, wo sich William und Kate kennenlernten. Bildrechte: dpa

Wer wird William und Kate spielen?