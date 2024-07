Royale Premiere für Leonor! Sie war wahrscheinlich ziemlich aufgeregt – doch ihren allerersten Solo-Staatsbesuch absolvierte die spanische Kronprinzessin mit Bravour.

Herausforderung gemeistert!

So ein offizieller Besuch hat es in sich: Man muss ernst sein, aber bitte nicht zu ernst, soll im richtigen Moment das Richtige sagen, interessiert sein, aber zugleich königlich zurückhaltend bleiben – und dabei wird man den ganzen Tag von Kameras beobachtet, jede Regung wird festgehalten.



Doch Leonor, die gerade mitten in ihrer militärischen Ausbildung steckt und auf ihre Zukunft als spanische Königin vorbereitet wird, zeigte jetzt in Portugal allen: Sie kann es!

Freundschaftliche Unterstützung hilft

Leonor wirkte souverän und lächelte viel während ihres sechsstündigen Besuchs in Lissabon - wenn auch oft schüchtern, wie spanische und portugiesische Medien bemerkten.



Der portugiesische Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa unterstützte die 18-Jährige zudem mit kleinen Gesten – so wurde Leonor bereits am Flughafen von ihm empfangen, was nicht im Programm stand und nicht oft vorkommt. Anschließend besuchte Prinzessin Leonor das Hieronymus-Kloster Santa María de Belém.

"Ich fühle mich wie zu Hause"

Beim offiziellen Mittagessen im Präsidentenpalast Palácio de Belém erklärte die Tochter von König Felipe VI., weshalb es kein Zufall sei, dass ihr "Debüt" in Portugal stattfinde: Spanien und Portugal seien nicht nur Nachbarn, sondern vor allem durch "eine aufrichtige Freundschaft und einen tiefen gegenseitigen Respekt" verbunden. Sie fühle sich daher "wie zu Hause".

Weitere Programmpunkte: Orden und Ozeaneum

Was sonst noch auf dem Programm stand? Leonor erhielt von Rebelo de Sousa das Großkreuz des Christusordens für die Verdienste um Portugal - eine Ehre, die nur selten Ausländern zuteil wird. Zudem besuchten die beiden das Ozeaneum von Lissabon.

Feuerprobe bestanden!

Ein langer Tag für die junge Prinzessin. Nun geht es wohl zurück zum Militär: Die zweite Etappe ihrer insgesamt dreijährigen militärischen Ausbildung steht an. Diese wird sie in der Marineakademie Marín in Pontevedra in Galicien absolvieren, bevor sie ihre Ausbildung bei der Luftwaffe in Murcia im Osten Spaniens beginnt. Auf den ihr zustehenden monatlichen Sold von 400 Euro verzichtet Leonor.



Nun weiß die Welt: Leonor ist nicht nur bescheiden, sie kann auch das königliche Parkett sicher beschreiten.

