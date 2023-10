Charles und Camillas Krönungsroben können schon länger in der Queen's Gallery im Buckingham Palace bestaunt werden. Doch nun haben Royal-Fans endlich die Chance, auch einen Blick auf die Looks von Kate und William zu erhaschen.

Bisher blieben die Krönungs-Looks von William, Kate und ihren Kindern unter Verschluss. Bildrechte: dpa

Krönungsausstellung bisher ohne William und Kate

Einmal sehen, was Königs so tragen: Seit Mai können Besucher des Buckingham-Palastes den geschichtsträchtigen Krönungskleidern von Charles und Camilla ganz nah kommen.



In einer "Coronation"-Ausstellung wird unter anderem Charles' langer, goldschimmernder Mantel, der sogenannte "Supertunica", gezeigt. Dieses Kleidungsstück wurde 1911 für seinen Urgroßvater Georg V. entworfen und bei mehreren Krönungen getragen, unter anderem auch 1953 von seiner Mutter, Queen Elizabeth II. .

Charles' und Camillas Krönungsroben werden seit Mai dieses Jahres ausgestellt. Bildrechte: dpa

Auch Camillas Robe von Designer Bruce Oldfield wird ausgestellt. Schönes Detail: Am Saum zieren Stickereien in Hundeform das Kleid. Eine Hommage an Bluebell und Beth, die beiden Jack Russell Terrier von Herzogin Camilla. Aber auch ihre Kinder und Enkelkinder wurden namentlich verewigt.

Traditioneller Look mit einer persönlichen Note: Camilla setzte auf eine helle Robe ihres Lieblingsdesigners Bruce Oldfield. Bildrechte: dpa

Doch was Besucher bei der Krönungsausstellung bisher vergeblich suchten: die Outfits von Prinzessin Kate, Prinz William und ihren Kindern.



Der Grund: Man fürchtete wohl, dass die Roben der Familie Wales zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden - der Fokus sollte auf dem Königspaar liegen.

Fans sind sich sicher: Kates Krönungs-Outfit wird in die Geschichte eingehen. Bildrechte: Getty Images

100 Jahre Royale Mode-Geschichte

Doch nun bekommen die Krönungs-Looks der Kronprinzenfamilie endlich ihren großen Auftritt: In der Ausstellung "Treasures of Gold and Silver Wire" der Guildhall Art Gallery in London werden die Outfits von William und Kate erstmals öffentlich präsentiert.



So bekommen Besucher unter anderem Prinzessin Kates Umhang des "Royal Victorian Order" aus leuchtend blauer Seide mit scharlachroten Verzierungen zu sehen.

Über ihrem elfenbeinfarbenen Kleid trug Kate einen Überwurf des “Royal Victorian Order”, der ihr 2019 von der verstorbenen Königin verliehen worden war. Bildrechte: Getty Images