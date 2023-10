Dem Kampf gegen Obdachlosigkeit und Armut hatte Prinzessin Diana zu Lebzeiten viel Engagement gewidmet. Aus diesem Grund hatte Diana wohl auch keine Scheu, ihre Kinder mit dem Thema frühzeitig zu konfrontieren. So nahm sie ihren damals erst elfjährigen Sohn mit in eine Obdachlosenunterkunft, damit er sich, wie er in der Straßenzeitung "The Big Issue" erklärt, mit dem Thema befassen konnte.