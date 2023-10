18. Geburtstag: So feiern die dänischen Royals Prinz Christian

Man wird nur einmal 18 - und wie es sich gehört, wird die Volljährigkeit auch beim Adel ganz besonders zelebriert. Der Unterschied: Als Prinz und künftiger Thronfolger wird Christian seinen Geburtstag mit ganz Dänemark feiern müssen. Das Programm steht auch schon fest.



Den Morgen darf Christian noch in Ruhe mit seinen Liebsten verbringen. Die öffentlichen Festivitäten beginnen mittags, Punkt 12 Uhr. Dann nämlich wird sich das Geburtstagskind mit seiner Familie auf dem Balkon des elterlichen Palais zeigen.



Hier können wartende Royal-Fans einen Blick auf Kronprinz Frederik, Kronprinzessin Mary, Prinz Christian, Prinzessin Isabella sowie die Zwillinge Vincent und Josephine erhaschen.

Cooler Blick, lässiges Outfit: Pünktlich zum Geburtstag veröffentlicht der Palast neue Fotos von Prinz Christian. Bildrechte: Franne Voigt

Königin Margrethe II. lädt zu Gala-Dinner am Abend

Weiter geht es 17 Uhr: Königin Margrethe II. lädt zu Ehren ihres Enkels auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen ein. Auf der Website des Palasts heißt es: "Am Abend richtet die Königin ein Gala-Dinner aus, bei dem die Gäste die Generation von Prinz Christian widerspiegeln."



Heißt: Teilnehmen dürfen nur geladene Gäste aus Sport, Kunst und Kultur - der Großteil wahrscheinlich in Christians Alter.



Schönes Detail: Jede dänische Gemeinde, inklusive Grönland und die Färöer-Inseln, haben die Chance, zwei 18-Jährige für die Teilnahme am Gala-Dinner auszuwählen.

Diese Royals feiern mit Prinz Christian

Zum Galadinner sind jedoch auch Royals aus den Nachbarländern geladen. Aus Schweden wird Kronprinzessin Victoria anreisen - und zwar in Begleitung ihrer 11-jährigen Tochter Estelle und Ehemann Prinz Daniel.



Nicht nach Dänemark anreisen wird Mette-Marit: Die norwegische Kronprinzessin ist aufgrund ihrer Lungenfibriose weiterhin krankgeschrieben. Dafür werden ihr Mann Prinz Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra am Gala-Dinner teilnehmen.



Der Cousin von Prinz Christian, Graf Nikolai, wird ebenfalls nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen. Der 24-Jährige lebt derzeit mit seiner Freundin Benedikte Thoustrup in Australien. An der University of Technology in Sydney sind die beiden für ein Auslandssemester eingeschrieben. Die Anreise wäre einfach zu weit gewesen.



Stattdessen hat sein jüngerer Bruder, Graf Felix, sein Kommen bestätigt. Der 21-Jährige ist der jüngere Sohn von Prinz Joachim und dessen Ex-Frau Alexandra. Felix studiert zurzeit Vertriebsmanagement an der Copenhagen Business School.

Wird Prinz Christian in weiblicher Begleitung feiern?

Prinz Christians Liebesleben sorgte in den vergangenen Monaten für reichlich Gesprächsstoff. Angeblich sollte der junge Royal sich verliebt haben - und zwar standesgemäß in eine Prinzessin!



Seine (angebliche) Auserwählte: Prinzessin Maria Chiara von Bourbon-Zwei-Sizilien, Herzogin von Noto und Capri. Stattlich!

Prinzessin Maria Chiara: Was ist dran an den Liebesgerüchten? Bildrechte: IMAGO / PanoramiC

Die Gerüchte um eine Liebesbeziehung hielten sich hartnäckig, doch Maria Chiara stellte letztlich klar: Christian und sie sind nur gute Freunde!

So geht es für Prinz Christian weiter

Nach seinem Geburtstag wird es langsam ernst für Prinz Christian. Als künftiger Thronfolger wird er immer mehr in die Pflicht genommen - hoffentlich bleibt da noch Zeit für die Liebe.



Knapp einen Monat nach seinem 18. Geburtstag nimmt Christan erstmals an einer Sitzung im Landrat teil. Am 14. November um 9:30 Uhr muss er dort eine feierliche Erklärung abgeben, in der er bestätigt, die Verfassung einzuhalten.



Erst danach könnte Prinz Christian quasi zum Regenten ernannt werden und einen Sitz im Staatsrat erhalten. Allerdings erst, wenn wirklich ein Thronwechsel stattgefunden hat.

TV-Doku zum 18. Geburtstag