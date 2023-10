Noch bis zum 16. September sind Harry und Meghan für die Invictus Games in Düsseldorf - ein von ihnen ins Leben gerufener Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten und ihre Angehörigen. Prinz Harry feiert seinen 39. Geburtstag - mit Bier und deutschem Essen. Bildrechte: dpa

01.09.2023 | Prinz Harry spricht über Traumberuf von Archie

Was er einmal werden will - das ist für den vierjährigen Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan gerade das Thema! Wie der Royal bei der Premiere seiner neuen Netflix-Doku "Heart of Invictus" in Kalifornien verrät, ändert sich Archies Traumberuf zur Zeit fast täglich.



Bei seinen Berufswünschen sei der Kleine aber vor allem eines: zielstrebig! Immerhin könne sich der Vierjährige vorstellen, Astronaut oder Pilot zu werden, erklärt Prinz Harry: "Wenn ich mit Archie darüber rede, was er später mal werden möchte, dann ist es an dem einen Tag ein Astronaut und an einem anderen ein Pilot."



Egal, für welchen Beruf sich sein Sohn eines Tages entscheiden wird, fest steht - sein Papa will Archie bei allem unterstützen. Immerhin sei nicht der Beruf das Wichtigsten, sondern der Charakter, so der 38-Jährige. Prinz Harry hat in der neuen Netflix-Doku verraten, welchen Berufswunsch sein Sohn Archie hat. Bildrechte: dpa

30.08.2023 | Palast soll Einfluss auf die Rolle von Meghan in der Serie "Suits" genommen haben

Eine künftige Herzogin, die vulgäre Wörter sagt? Das passt nicht zum Image der Royals! Offenbar aus Angst soll der britische Königspalast in das Drehbuch von "Suits" eingegriffen und Sätze von Meghan verboten haben.



Das vermutet jedenfalls der Autor der US-Anwaltsserie, Aaron Korsh, wie er der US-Zeitschrift "Hollywood Reporter" sagt. Korsh erinnert sich an ein konkretes Beispiel: Meghan sollte in ihrer Rolle das Wort "poppycock" sagen, was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Unsinn" oder "Quatsch".

Die Royal Family wollte ihr nicht das Wort 'Poppycock' in den Mund legen. Ich nehme an, weil sie nicht wollten, dass die Leute es so zusammenschneiden, dass sie 'Cock' sagt. Aaron Korsh "Hollywood Reporter"

Das englische Wort "cock" ist ein vulgärer Begriff für Penis. Nach der royalen Intervention sei das Wort in "bullshit" geändert worden, sagt der Serienschöpfer. Er habe sich deswegen geärgert, denn er habe seinen Schwiegereltern angekündigt, er werde das von ihnen oft genutzte "poppycock" im Skript unterbringen.



Außer diesem Vorfall habe sich der Palast noch ein- oder zweimal eingemischt, fügt Aaron Korsh hinzu: "Übrigens nicht viele Dinge, aber ein paar Dinge, die wir tun wollten und nicht tun konnten, und das war ein wenig irritierend." Herzogin Meghan ist seit 2016 mit Prinz Harry liiert, "Suits" verließ sie aber erst 2017. Meghan spielte von 2011 bis 2018 die Rolle der Rachel Zane in der Anwaltsserie "Suits". Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

29.08.2023 | Prinz Harry zu Gast im deutschen Fernsehen

Prinz Harry wird demnächst zu Gast in der beliebten ZDF-Sendung "das aktuelle sportstudio" sein. Anlass für den Auftritt am 9. September sind die Invictus Games, dessen Schirmherr Harry ist.



Der britische Royal ist zudem Begründer dieser Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten. Im September finden die Spiele in Düsseldorf statt. Es werden 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen erwartet.



Auch Herzogin Meghan wird anlässlich der Invictus Games mit nach Deutschland kommen. Sie wird die Abschiedsshow der Spiele moderieren.

24.08.2023 | Harry kommt überraschend nach London

Prinz Harry kommt in seine alte Heimat zurück - wenn auch nur kurz. Der jüngste Sohn von König Charles III. wird am 7. September in London erwartet, um an der Preisverleihung der "Well Child Awards" teilzunehmen. Pikant dabei: Am 8. September wird in Großbritannien der verstorbenen Queen Elizabeth II. gedacht - ihr erster Todestag. Da ist Harry allerdings schon wieder weg, denn der 38-Jährige muss weiter nach Düsseldorf zu den "Invictus Games", dessen Schirmherr er ist. Der Mann hat zu tun...

16.08.2023 | Prinz Harry soll Platz in der Thronfolge aufgeben