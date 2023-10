Am 31. Oktober wird Prinzessin Leonor, die künftige Königin Spaniens, 18 Jahre alt. Ein ganz besonderer Tag, denn als Kronprinzessin steht mit der Volljährigkeit auch Leonors Vereidigung an.

Große Party zum 18. Geburtstag? Vielleicht, aber vor dem Spaß steht die Pflicht - zumindest, wenn man Kronprinzessin Spaniens ist.



Die spanische Verfassung sieht vor, dass Leonor als Thronfolgerin mit Erreichen der Volljährigkeit einen Treueeid vor dem Parlament ablegt.



In diesem Treueeid wird Leonor versprechen, ihre Pflichten zu erfüllen, auf Verfassung und Gesetze zu achten, die Rechte der Bürger und der Autonomen Gemeinschaften zu respektieren und dem König die Treue zu halten.



Der Letzte, der vor das Parlament, den "Cortes Genereales", trat, war 1986 Leonors Vater Felipe, damals noch Prinz von Asturien. Das Ereignis war nur einen Monat zuvor vom Justizminister angekündigt worden. So könnte es auch bei Leonor passieren. Noch wurde nämlich nicht bestätigt, ob Leonor genau an ihrem Geburtstag vor das Parlament treten muss.