Bald ist es so weit: Leah Isadora Behn wird im norwegischen TV ihr Schauspieldebüt geben.



Die 18-Jährige konnte einen Gastauftritt in der neuen Comedyserie "Kjendis AS" ergattern, die am 29.09. Premiere feiert.



In dem Format geht es um die drei norwegischen TV-Persönlichkeiten Thomas Numme, Harald Rønneberg, und Truls Svendsen, die sich selbst darstellen. Als die Schauspieler merken, dass ihre Popularität langsam schwindet, gründen sie eine Managementfirma mit dem Namen "Kjendis AS", um sich weiterhin im Showbusiness halten zu können.



Zahlreiche norwegische Promis sollen in der Serie einen Gastauftritt haben - unter ihnen auch Leah Isadora.