Wenn die liebe Verwandtschaft aus dem Nähkästchen plaudert... König Charles Cousin Eduard von Anhalt meldet sich gern zu Wort, wenn es um seine berühmte Familie in Great Britain geht. Doch was er jetzt über die junge Camilla Parker Bowles vom Stapel lässt, ist so gar nicht royal - sondern ganz schön pikant.

Im Gespräch mit der italienischen "Gente"-Zeitung schwelgt Eduard von Anhalt in guten alten Zeiten. Er erinnert sich, dass er Camilla bei ihrer ersten Begegnung in den frühen 1970ern ziemlich heiß fand.

An Camilla habe Eduard von Anhalt aber nicht nur ihr Look, sondern auch ihre unkonventionelle Art gefallen. Was man sich beim Anblick der heutigen Königin fast nicht mehr vorstellen kann: Camilla soll früher angeblich gerne mal zum Joint gegriffen haben. "Camilla rauchte Marihuana", so Eduard von Anhalt im "Gente"-Interview.



Ob sie diese Gewohnheit bis heute beibehalten hat? Und ob sie wirklich stimmt? Man weiß es nicht... Dieses Geheimnis bleibt wohl hinter den Palastmauern.