Es klingt wie ein Aprilscherz, ist aber wahr: König Charles bekommt regelmäßig Unterwäsche von Kinder zugeschickt.



Was hinter der kuriosen Post steckt:

Schlüpfer für die Krone: Da guckt der König nicht schlecht. Bildrechte: dpa

Wenn der Postbote im Buckingham Palace klingelt

Es klingt anrüchig, ist aber eigentlich ganz harmlos: In Clarence House, dem Wohnsitz von Charles und Camilla, flattern hin und wieder bemalte Schlüpfer britischer Schulkinder ein - und das schon seit Jahren! Früher wurden die skurrilen Päckchen allerdings an Queen Elizabeth in den Buckingham Palace geschickt.

Kinderbuch: Die Unterhosen der Queen

Hinter der ausgefallenen Idee steckt das in Großbritannien sehr beliebte Kinderbuch "The Queen's Knickers" (dt.: "Die Unterhosen der Queen") aus dem Jahr 1994. Autor Nicholas Allan geht darin der durchaus wichtigen und berechtigten Frage auf den Grund, ob Queen Elizabeth II. für jeden Anlass andere Unterwäsche trägt.



Das Buch trat im Großbritannien der 1990er-Jahre einen wahren Hype los. Begeisterte Kinder aus dem ganzen Land schickten Nicholas Allan bemalte Unterhosen - und manche sendeten die kreativen Päckchen direkt ans Königshaus.



Auch heute noch, fast 30 Jahre nach Erscheinen des Buchs, trudeln im Palast noch Schlüpfer ein - mittlerweile aber nicht mehr an die Königin, sondern an den König adressiert. Denn passenderweise erschien im April, pünktlich zur Charles' Krönung, der Nachfolgeband "The King's Pants".

So reagierte die Queen auf die bemalten Schlüpfer

Doch wie stand die Queen zur "schlüpfrigen" Tradition? Autor Nicholas Allan verrät im Interview mit "Sky News": "Ich habe mit der verstorbenen Königin darüber gesprochen und sie sagte, dass die Hofdamen das sehr amüsant fanden."

Queen Elizabeth bewahrte stets die Contenance. Doch hinter den Palastmauern lachte sie sicherlich herzlich über die besonderen Geschenke. Bildrechte: dpa

Unterhosen per Post: König Charles bedankt sich bei Kindern

King Charles geht sogar noch einen Schritt weiter als seine verstorbene Mutter und meldet sich selbst bei den Schulkindern: Zur Krönung im Mai schickten ihm die Schüler aus einer Grundschule in Oswestry einen ganzen Satz bemalter Unterhosen - auch König Camilla ging nicht leer aus und erhielt ein paar Damen-Exemplare.



Laut "Sky News" bedankte sich das Königspaar per Brief für die "nette Geste" der Kids. Nicholas Allan erfüllt das mit Stolz: Er freut sich, dass die Tradition weitergeführt wird. "Es ist wunderbar zu sehen, dass auch der König und die Königin es zu schätzen wissen."