Hmmm... Ich denke, ich werde in Zukunft schon freier sein, allerdings habe ich mich vorher nie eingeschränkt gefühlt. Ich hatte so oder so keine formellen Pflichten. Jetzt bin ich ja ohnehin davon befreit. [...] Ich habe immer getan, was ich wollte. Doch ich habe aus Respekt vor meiner Herkunft immer um Erlaubnis gefragt und dann getan, was mir gesagt und was von mir erwartet wurde.

Anfang August verließ Nikolai Europa, um mit seiner Langzeitfreundin Benedikte Thoustrup ein neues Abenteuer in Down Under zu wagen. Nikolai studiert dort BWL an der University of Technology (UTS).



Er und Benedikte haben sich während ihres Auslandsaufenthalts in Sydney niedergelassen. Genauer: im angesagten Szeneviertel Surry Hills. "Ich mag die Landschaft hier, die Leute sind nett und das Wetter ist, wie mir gesagt wurde, auch im Winter gut. Es soll ähnlich wie der dänische Sommer sein - nur nicht ganz so nass."