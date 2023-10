Gräfin Eloise van Oranje-Nassau ist in den Niederlanden der heimliche Star der Königsfamilie. Die 21-jährige Tochter von Prinz Constantijn, dem jüngsten Sohn von Ex-Königin Beatrix und Claus von Amsberg, machte sich schon im Teenager-Alter einen Namen als Influencerin. Mittlerweile folgen ihr allein auf Instagram 422.000 Menschen (Stand: 02.10.23).



Durch ihre permanente Social-Media-Präsenz tanzt sie bei den Royals etwas aus der Reihe - darf sie aber auch. Denn immerhin ist Eloise ja "nur" die Nichte von König Willem-Alexander und genießt daher ein Leben voller Freiheiten, von denen ihre Cousinen Amalia, Alexia und Ariane nur träumen können.



Und darüber ist sie auch froh, wie sie erst kürzlich in einem Interview betonte: "Ich führe ein ganz normales Leben, und dafür bin ich auch sehr dankbar." So wuchs sie in Den Haag nicht etwa in einem Schloss, sondern in einem Haus auf.