Mit diesen Worten legte Elisabeth von Belgien offiziell ihren Offizierseid ab - ein Meilenstein in ihrer militärischen Karriere. Eine Prinzessin in Uniform? Die Belgier wundert dieser Anblick nicht mehr, denn ihre Kronprinzessin tauscht regelmäßig glamouröse Roben gegen Camouflage.

Historischer Moment: Elisabeth leistete ihren Eid in den drei Landessprachen (Französisch, Niederländisch, Deutsch). Bildrechte: IMAGO / Photo News

Elisabeth wird eines Tages nicht nur belgische Königin, sondern auch militärische Oberbefehlshaberin. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, schmeißt sich die Prinzessin regelmäßig in Tarnkleidung und muss über ihre Grenzen hinausgehen. Von 2020 bis 2021 absolvierte Elisabeth bereits eine verkürzte Militärausbildung. Seitdem nimmt sie jeden Sommer an einem militärischen Camp teil.



Und Elisabeth ist eine Vorzeige-Schülerin: Oberst Thierry Pirenne, einer ihrer Ausbilder, schwärmte gegenüber "VRT NWS": "Es ist eine wahre Freude zu sehen, dass sie sich so gut anpasst und dass sie wirklich den Drang verspürt, sich zu engagieren."