Diana zog erst 1975, mit 14 Jahren, nach Althorp. Vorher wohnte sie auf dem königlichen Gut Sandringham in der Grafschaft Norfolk.



Ob sie allerdings wirklich viel Zeit auf dem Landgut verbrachte, ist fraglich. Immerhin besuchte sie bereits ab 1973 ein Internat in Kent. 1978 wechselte Diana auf ein Mädchenpensionat im schweizerischen Rougemont.



Die Zeit in Althorp blieb der Königin der Herzen wohl weniger positiv in Erinnerung: Damals lernte ihr Vater ihre verhasste Stiefmutter Raine Legge kennen, die er 1976 ohne das Wissen seiner Kinder heiratete.