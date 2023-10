Elizabeths Vorliebe für einen bestimmten Cocktail sorgte im vergangenen Jahr sogar für Engpässe in einem der größten Commonwealth-Staaten.



Weil in Australien so viele Menschen mit dem Lieblings-Drink der Queen an ihrem Todestag auf die Monarchin anstoßen wollten, kamen Supermarktketten kaum noch mit der Aufstockung der Regale nach. Die Hauptzutat, der französische Aperitif "Dubonnet Rouge", sei bei großen Spirituosenketten teilweise ausverkauft gewesen, berichten australische Zeitungen.



Innerhalb eines Wochenendes sollen die Verkäufe um 465 Prozent in die Höhe geschnellt sein. Anscheinend haben die Australier das Lieblingsgetränk der Königin gegoogelt und es dann selbst gemixt.



In Australien war die Queen, wie in weiteren 14 Commonwealth-Staaten, das nominelle Staatsoberhaupt und bei den Australiern sehr beliebt.