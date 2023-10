Es gibt tatsächlich Tausende Untertanen, die vermutlich keinen Schimmer von der Krönung ihres Königs am 6. Mai haben. Denn laut Gesetz gehören Charles III. alle Delfine, Wale, Störe oder auch unmarkierten Schwäne in den Gewässern des Vereinigten Königreichs. Was ein wenig wie ein anachronistisches Überbleibsel klingt, dient durchaus als Symbol. Denn der Besitz des britischen Monarchen ist - auf dem Papier - kaum zu ermessen. Dass die königliche Familie auch "The Firm" (die Firma) genannt wird, ist angesichts ihrer zahlreichen Beteiligungen und Besitztümer passend.

Bekannt ist, dass das royale Vermögen auf mehreren Pfeilern basiert. Zum Privatbesitz zählen wertvolle Pferde und historische Fahrzeuge ebenso wie die größte Briefmarkensammlung der Welt. Hinzu kommen Aktien. Ein beträchtlicher Teil des Vermögens besteht aus Juwelen, die vor allem von Charles' Urgroßmutter Queen Mary gesammelt wurden und die der König von seiner Mutter Queen Elizabeth II. geerbt hat.



Was Charles III. nicht selbst gehört, sind die berühmtesten Residenzen: wie der Buckingham-Palast und Schloss Windsor. Dafür aber zwei andere bekannte Anwesen mit großem Grundbesitz: Balmoral in Schottland, wo die Queen am 8. September 2022 starb, und Sandringham in Ostengland.



Der größte Goldesel aber, der jährlich rund 20 Millionen Pfund abwirft, ist das Herzogtum Lancaster, seit Jahrhunderten persönliches Eigentum des amtierenden Monarchen. Der gewaltige Immobilien- und Landbesitz umfasst einige der bekanntesten Adressen in London sowie Grundstücke in England und Wales.