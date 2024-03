Der Klimawandel ist da und viele Menschen wollen etwas tun, um die Folgen zumindest abzufedern - und das am besten direkt vor der Haustür. Die Idee: Bürgerinnen und Bürger wissen am besten, wo es was zu tun gibt. Das können ganz verschiedene Dinge sein: vom Baumgieß-Projekt im Park über die Gründung eines Reparatur-Cafés bis hin zu Bildungsangeboten in Schulen und Kitas.



Ideen gibt es viele, doch es fehlt oft an Unterstützung. Und da setzt das Projekt Klimaschutzpate an, ohne, dass man Mitglied z.B. in einer Naturschutzorganisation wird.