Zunächst war es nur eine Keks-Sorte - doch kurz darauf folgten viele weitere Marken und Supermärkte: Der niederländische Hersteller Banketbakkerij Merba B.V. rief zunächst das Produkt "Sondey Soft Baked Cookies Weiße Schokolade & Zitrone, 210 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.12.2024 zurück. Deutsche Kunden finden diese Cookies bei Lidl. Der Grund: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Metallfremdkörper in dem Gebäck enthalten sind. Das heißt: Verletzungsgefahr beim Verzehr!



Betroffen vom großen Keks-Rückruf sind jetzt aber viel mehr Supermärkte und Marken: Die Cookies wurden in den Filialen vieler Supermärkte und Discounter in Deutschland verkauft.