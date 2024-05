Kalifat bedeutet übersetzt Nachfolge, denn mit Kalifen sind ursprünglich die Nachfolger des islamischen Propheten Mohammed gemeint. Ein Kalifat ist dementsprechend eine Herrschafts- oder Regierungsform - nämlich die Herrschaft eines (!) Kalifen über das Volk.



Ein Kalif ist laut Bundeszentrale für politische Bildung ein sogenannter Wächter des Glaubens und in seinem Handeln an die Scharia, also an die Gesetze, die aus dem Koran hervorgehen, gebunden. Verstößt er gegen sie, kann er abgesetzt und durch einen neuen Kalifen ersetzt werden - theoretisch sogar in einer Wahl.