Wo ist Mathis W.? Dieser Frage geht die Polizei in Saarbrücken nach. Der fünf Jahre alte Junge ist am Montagabend, 02.10., gegen 18:30 Uhr verschwunden. Zuvor hatte er auf dem Spielplatz unterhalb des Staatstheaters gespielt, sei dort mit seiner Familie gewesen, so die Polizei.

Polizei sucht mit Tauchern, Drohnen und Helikoptern

Mehr als 100 Kräfte von Polizei, Berufsfeuerwehr und DLRG sind im Einsatz, um den autistisch veranlagten Jungen zu finden. Taucher suchen am Mittwoch zum zweiten Mal die nahe gelegene Saar nach ihm ab, falls das Kind in den Fluss gefallen sollte.



Auch auf dem Leinpfad neben dem Fluss sind Beamte unterwegs. Die Polizei setzt außerdem Drohnen und Hubschrauber ein und will Boote untersuchen, die in der Nähe vertäut sind.



Inzwischen kontrolliert der Suchtrupp auch Läden in der Saarbrücker Innenstadt. Als das Kind verschwunden sei, seien die Geschäfte noch geöffnet gewesen, so Polizeisprecherin Melanie Mohrbach. Es sei deshalb denkbar, dass der Junge dort eingesperrt worden sein könnte.



Nach einem Hinweis wurden auch das Staatstheater samt Parkhaus abgesucht, allerdings ohne Erfolg. Mathis ist immer noch verschwunden.

Junge hat Autismus-Spektrum-Störung

Der Fünfjährige ist laut Polizei etwa 1,20 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und schwarze Haut, ist schmal gebaut. Er soll eine kurze schwarze Hose, einen hellgrauen Pullover mit einem hellgrünen und einem hellblauen Ärmel tragen. Der Junge hat eine Autismus-Spektrum-Störung, kann nicht sprechen und läuft vor unbekannten Personen weg.

Die Polizei Saarbrücken sucht den 5-jährigen Mathis W. Bildrechte: Polizei Saarland

Besonderheiten im Umgang mit Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) können soziale und emotionale Signale nur schwer einschätzen und haben Schwierigkeiten, diese auszusenden. Sie reagieren oft unangemessen und brauchen Routinen, die für nicht Betroffene bedeutungslos erscheinen können.



Menschen mit ASS können unter Umständen nur schlecht mit Veränderungen umgehen und reagieren entsprechend stark auf solche.

Polizei bittet um Mithilfe