Bestickte Kissen sind ihr Hobby

Die einen lösen Kreuzworträtsel, die anderen greifen in ihrer Freizeit zur Nadel und Garn. Nicht Judi Dench - die überrascht nämlich mit einem ganz skurrilen Hobby: Sie bestickt in ihrer Freizeit liebend gern Kissen - mit vulgären Sprüchen...



Davon soll sie angeblich schon Hunderte angefertig und an Freunde verschenkt haben. Unter anderem mit Sprüchen wie "Du bist ein Stück Scheiße". Immerhin ein originelles Geschenk.

Bildrechte: picture alliance / AP Images | Joel Ryan

Ein fluchender Papagei

Apropos Schimpfwörter! Judi Dench selbst teilt nicht nur aus, sondern muss offenbar auch einstecken. Die Oscarpreisträgerin hält sich zu Hause einen afrikanischen Graupapagei - und der hat es drauf.



Wie sie im Interview mit "Times" erzählt, lässt es sich Sweetie - so der Name des Vogels - nicht nehmen, Judi hin und wieder als "Schlampe" zu beschimpfen. Ihre Liebe zu ihm sei dennoch groß, wie sie weiter berichtet:

Sie hat 'Boris Johnson' gesagt, aber das hat sie nicht von mir. Sie hört Radio. Mein Gott, sie ist aber lustig. Sie ist sehr, sehr lustig. Jeder sollte einen Papagei haben, oder einen Myna-Vogel. Judi Dench Times

Erstes Tattoo mit 81 Jahren

Tattoos kennen kein Alter. Das dachte sich offenbar auch Judi Dench, die sich mit 81 Jahren das erste Mal unter die Nadel wagte. An ihrem Handgelenk steht in Druckbuchstaben "Carpe Diem", also "Nutze den Tag" - ihr Lebensmotto, wie sie selbst sagt. Das Tattoo war ein Geschenk ihrer Tochter.



Dass Judi Dench sich um keinen Lacher und Witz lumpen lässt, beweist sie auch mit einer Geschichte, die sie 2014 in einem Interview dem "Hollywood Reporter" erzählte. Einmal habe sie Harvey Weinstein auf den Arm genommen, indem sie ihm erzählt habe, dass sie sich seinen Namen auf ihren Hintern habe tätowieren lassen. "Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der mehr peinlich berührt war", erzählt sie lachend.

Bildrechte: picture alliance / empics | John Stillwell

Unglaubliche Angst vor Langeweile

Mit 90 Jahren hat man schon so einiges erlebt. Für mehrere Dutzend Filme stand Dench vor der Kamera - ob da mal Langeweile aufkommt? Definitiv nicht, sagt sie. Der Grund? Sie hat panische Angst davor, wie sie im Interview mit "The Talks" gesteht:

Langeweile ist etwas, was ich nicht mache [...]. Die einzige Zeit in der ich gelangweilt bin ist, wenn ich alleine bin. Judi Dench

Auf die Frage, warum das so sei, sagt sie: "Weil ich nichts zu tun habe!"

Bildrechte: picture alliance/United Archives | United Archives/Impress

Was bringt die Zukunft?

Die 90 wäre dann also geschafft. Aber wie geht es weiter? Judi Dench leidet seit vielen Jahren an einer fortschreitenden Makuladegeneration - einer altersbedingten, nicht heilbaren Netzhauterkrankung. Erst im Mai dieses Jahres verkündete die Schauspielerin, dass sie kaum noch etwas sehen könne und deshalb auch nicht vor die Kamera zurückkehre.



Im Interview mit "Times" findet sie schöne Worte für die nächste Dekade: "Werde ich 100? Naja, ich hoffe es. Das wäre schön. Ich werde versuchen 100 zu werden." Was die schönsten Momente ihres Lebens und ihrer Karriere waren?