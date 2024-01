Eingestürzte Häuser und eine Tsunamiwarnung: Für viele Japaner begann das neue Jahr schrecklich. Eine ganze Serie von Erdbeben hat am Neujahrstag heftige Schäden verursacht. Wie japanische Fernsehsender berichteten, stürzten mehrere Häuser an der West-Küste Japans ein. Straßen und Parkplätze wurden aufgerissen, in einer Fabrik brach ein Feuer aus.



Auch im Raum der Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken.



Die Regierung berichtete von sechs Menschen, die unter Trümmern begraben worden seien, später aber gerettet werden konnten. Bislang seien 48 Todesopfer geborgen worden, sagte ein Sprecher der besonders betroffenen Präfektur Ishikawa am Dienstag (2.1.).



In mehr als 30.000 Haushalten fiel der Strom aus. Einige Hochgeschwindigkeitszüge wurden vorübergehend gestoppt. Es gab Berichte über geplatzte Wasserleitungen.