Wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten rät das Auswärtige Amt dringend von Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete ab. Auch vor Reisen in den Gazastreifen wird gewarnt. Weiter heißt es: "Die Lage ist hoch volatil. Eine weitere Verschärfung (...), eine Ausweitung auf andere Gebiete des Landes (...) kann nicht ausgeschlossen werden."



Reisende sollen unbedingt die Anweisungen der lokalen Sicherheitskräfte befolgen und sich in den Medien über die aktuelle Lage auf dem Laufenden halten. Außerdem sollen dringend die Hinweise des Home Front Command (Heimatfront-Kommando), insbesondere zum Aufsuchen von Schutzräumen, beachtet werden.

Wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten warnt das Auswärtige Amt vor Reisen dorthin. (Sy,mbolbild) Bildrechte: dpa

Deutsche sollen Krisenvorsorgeliste ELEFAND nutzen

Alle deutschen Staatsangehörigen vor Ort werden gebeten, sich in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND (Elektronische Erfassung von Deutschen in Ausland) einzutragen bzw. ihre bereits dort hinterlegten Kontaktdaten aktuell zu halten. "Um in Krisen- und in Katastrophenfällen deutschen Staatsangehörigen (...) Hilfe leisten zu können", heißt es vom Auswärtigen Amt.



Briefe an Landsleute "werden im Krisenfall elektronisch per Mail oder SMS verschickt und enthalten wichtige Verhaltenstipps oder andere wichtige Informationen z.B. zu etwaigen Evakuierungsmaßnahmen, falls die Lage derartiges erforderlich macht". Das ist über die ELEFAND-Registrierung möglich.

Das Auswärtige Amt empfiehlt, sich in die Krisenvorsorgeliste ELEFAND einzutragen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Flüge gestrichen - nicht zum Flughafen hetzen

Zahlreiche große Fluglinien haben einen Großteil des Flugverkehrs nach und von Israel eingestellt. Dazu zählen Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch die großen internationalen Fluggesellschaften United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Ryanair und Air France haben dutzende Flüge nach Tel Aviv gestrichen.



Für Reisende, die Israel per Flug verlassen wollen, empfiehlt der deutsche Botschafter im Land, Steffen Seibert: Zum einen solle der Flugstatus vor der Fahrt zum Flughafen, bei der Fluggesellschaft oder auf der Website des Flughafens, geprüft werden. Zum anderen: "Sollte Ihr Flug aus Israel gestrichen werden, fahren Sie nicht zum Flughafen. Kontaktieren Sie Ihre Fluggesellschaft, um zu prüfen, ob Ihnen ein anderer Flug angeboten werden kann", so Seibert beim Kurznachrichtendienst X.

Zahlreiche Flüge aus und nach Israel wurden gestrichen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/UPI Photo