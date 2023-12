Invasive Arten, auch Neozoen genannt, sind Tierarten, die nicht heimisch sind und durch fremdes Zutun in Deutschland sesshaft geworden sind. Ungefähr 1.000 fremde Arten konnten bisher in Deutschland festgestellt werden. "Invasiv" werden diese Tiere dann, wenn sie sich ausbreiten und dadurch heimische Tierarten und Ökosysteme gefährden .

Invasive Arten verbreiten sich extrem schnell und sind auf ökologischer Ebene sehr bedenklich. Sie treten mit den heimischen Tieren in Konkurrenz um Lebensraum und Ressourcen und führen so auf lange Sicht zu einer Beeinträchtigung der heimischen Biodiversität. Zudem können die fremden Tiere auch den Menschen direkt betreffen, indem sie Krankheiten und Schädlinge mit einführen.



Auch nicht zu unterschätzen ist der wirtschaftliche Schaden, den invasive Arten anrichten. Einer Schätzung zufolge, liegen die Kosten für die Beseitigung dieser Arten in der EU zwischen 9,6 und 12,7 Milliarden Euro pro Jahr. Laut einer Studie der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung aus dem Jahr 2022 lagen die Ausgaben der Bekämpfung im Jahr 2020 weltweit bei 3,7 Milliarden Euro. Den Schaden, den die invasiven Arten anrichten, ist gleichzeitig aber mindestens zehnmal so hoch.