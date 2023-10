Bildrechte: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Zusammenhalt in schweren Zeiten "Netzwerk der Wärme" bietet Orte zum Aufwärmen und Austauschen

19. Oktober 2023, 16:05 Uhr

Die steigenden Preise für Lebensmittel, Energie und hohe Heizkosten bereiten vielen Bauchschmerzen. Zahlreiche Menschen geraten an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten. Das "Netzwerk der Wärme" in Berlin leistet Unterstützung und bietet viele Begegnungsorte, an denen sich Menschen aufwärmen, austauschen und Hilfe holen können.