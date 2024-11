Mit Musik für Kinder kann man nicht viel falsch machen - könnte man annehmen. Doch Schlagerstar Helene Fischer macht gerade ganz andere Erfahrungen: Mit einem ganz bestimmten Lied auf ihrem neuen Album "Die schönsten Kinderlieder" steht die Sängerin nun in der Kritik. Der Vorwurf: Rassismus und Diskriminierung im Text des Liedes.

Und darum geht es: Neben Klassikern wie "Alle meine Entchen", "Der Kuckuck und der Esel" oder "Bruder Jakob" ist auf dem Kinderlieder-Album von Helene Fischer auch das Lied "Aramsamsam" neu vertont worden. Das Lied hat seine Wurzeln wohl in einem traditionellen marokkanischen Kinderlied und hat sich im Laufe der Jahre in vielen Ländern verbreitet.

Doch viele lange Zeit gesungene Kinderlieder werden heute anders und kritischer wahrgenommen. Der Musikethnologe Dr. Nepomuk Riva (47) beschreibt es am Text des Liedes "Die Affen rasen durch den Wald": "In dem Lied werden die Affen mit menschlichen Zügen beschrieben, die planlos eine Kokosnuss suchen und sich gegenseitig töten. Wie im rassistischen Kontext üblich stehen die Affen als Symbol für Afrikaner, die schlecht organisiert und brutal sind", so Riva.



Andere Beispiele seien Lieder wie C-A-F-F-E-E oder "Drei Chinesen mit dem Kontrabass".