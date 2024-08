Kurzkopfwespen wie die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe sind die klassischen "Kaffeetafel-Wespen": Auf der Suche nach Zucker können sie in großen Mengen auftreten und sich auf Kuchen, Obst und Schlagsahne stürzen. Dabei lassen sie sich nur schlecht vertreiben.



Ihre Nester befinden sich zumeist in Erdlöchern, Baumstämmen, Höhlen und Ritzen. Einige suchen sich aber auch warme Stellen im Haus und können dort dann bis in den November überleben. Im Freien halten sich die Völker meist bis zu den ersten Nachtfrösten.



Achtung: Gerade die Völker in Erdlöchern können bei Störungen, zum Beispiel durch die Gartenarbeit oder spielende Kinder, mit Angriff reagieren.