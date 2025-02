Noch stärker als bei anderen sozialen Netzwerken entscheidet bei TikTok ein Algorithmus darüber, was Nutzerinnen und Nutzer zu sehen bekommen. Der Algorithmus kuratiert den wichtigsten Teil der App, den "For You"-Feed. Eine Art auf den User zugeschnittenes Fernsehprogramm. Nicht die eigenen Kontakte sind entscheidend dafür, was man dort angezeigt bekommt, sondern allgemeine Trends und das eigene Nutzungsverhalten. Bevorzugt man Hunde- und Katzenvideos, mag das zunächst unproblematisch sein. Stößt ein Kind oder Jugendlicher auf Videos mit sexualisierten oder gewaltverherrlichenden Inhalten, gefährlichen Challenges, Selbstverletzungen, Suizidgedanken oder verstörenden Kriegsbildern, sieht das schon anders aus. Ein Experiment von "BR Data" zusammen mit "PULS Reportage" zeigt, dass deutsche Nutzerinnen und Nutzer durch die Interaktion mit solchen Videos in eine Filterblase geraten können, indem sie in ihrem Feed fast nur noch diese Inhalte von TikTok empfohlen bekommen. Von den Videos mit kritischen Inhalten werden seitens TikTok nur die wenigsten gelöscht.

Account gemeinsam anlegen

TikTok kann auch ohne eigenen Account genutzt werden. Dann ist es allerdings nur möglich, TikToks zu konsumieren und zu erstellen. Die Videos hochladen oder mit anderen Usern in Aktion treten, kann man nicht.



Um Sicherheitseinstellungen in TikTok vorzunehmen, benötigt ein Kind einen eigenen Account. Der sollte in jedem Fall gemeinsam mit den Eltern angelegt werden - und zwar unter Angabe des korrekten Geburtsjahres. Nur so kann das Kind altersangemessen geschützt werden.



Wie in allen sozialen Netzwerken, wird auch für die Nutzung von TikTok zur Sicherheit ein Passwort abgefragt. Das sollte möglichst sicher sein.



Begleiteter Modus

Es besteht bei TikTok die Möglichkeit, einen begleiteten Modus zu nutzen. In diesem Modus können Erziehungsberechtigte die Nutzungszeit der App einstellen, regulieren, mit wem ein Kind in Kontakt tritt, entscheiden, ob das Kind nach Inhalten suchen darf und auswählen, dass Videos für Erwachsene dem Kind nicht angezeigt werden.



Um den begleiteten Modus zu nutzen, muss die App sowohl auf dem Gerät des Kindes als auch auf dem Gerät des "Begleiters" installiert sein. Beide benötigen einen eigenen Nutzeraccount.