Hunde und Katzen sind von Natur aus Fleischfresser. Eine rein vegetarische oder vegane Ernährung dieser Tiere sollte vermieden werden, auch wenn die Besitzer Vegetarier oder Veganer sind. Eine solche Ernährung kann bei Hunden und Katzen zu Mangelerscheinungen, Krankheiten und im schlimmsten Fall zum Tod führen. Ebenso ungesund ist es, die süße Fellnase mit Schokolade vollzustopfen. Nur weil Fiffi nach mehr bettelt, heißt das noch lange nicht, dass es gut für ihn ist. Hunde fressen grundsätzlich gerne, aber man muss aufpassen, was man ihnen gibt.

Wer kennt sie nicht, die manchmal fragwürdigen "Frisuren" auf Hundeschauen, mit denen vor allem Königspudel in Szene gesetzt werden sollen? Mal kahl geschoren, mal mit Bommeln am Po, mit Glitzerspangen im Resthaar und mit reichlich Haarspray fixiert, müssen sie stundenlang ausharren, bis sie von den Richtern begutachtet werden.



Färben, toupieren, auf Lockenwickler drehen oder gar mit dem heißen Glätteisen plätten - weil die Tiere sich nicht wehren können, lassen sie solche "Überpflege" über sich ergehen. Sie leiden dann still vor sich hin, denn sie sind soziale Wesen und haben Herrchen oder Frauchen als Rudelführer akzeptiert. Artgerecht ist das allerdings nicht.