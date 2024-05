Wer schon mal in einem Tierheim war, der weiß: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort tun alles, damit es den Tieren gut geht, aber so richtig schön ist es gerade für Hunde im Heim eigentlich nicht.



Tierschützer geben deshalb allen, die sich einen Hund zulegen wollen, den Tipp, vorher in einem Tierheim zu schauen und einen Hund von dort zu adoptieren.