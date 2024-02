Eine Scherbe in der Pfote, Sand im Auge oder eine Wunde, die blutet: Hunde können viele Verletzungen haben. Oft geraten sie dann in Panik - und die Besitzer auch. Doch das muss nicht sein. Viele Hundeschulen bieten deshalb Erste-Hilfe-Trainings an, manchmal auch Medical Training genannt. Dass sich die Teilnahme lohnen kann, davon berichten viele Hundebesitzer.