So spielen Insekten in unseren Ökosystemen eine unverzichtbar wichtige Rolle. Fehlen die Bienen, müssen Obstbäume von Hand bestäubt werden. Das passiert bereits im chinesischen Sichuan, einem der größten Birnenproduzenten der Welt. Doch auch Nagetiere sind vom Aussterben bedroht - und die leben teilweise sogar in unseren Gärten, wie der Gartenschläfer.

Bunter Blühstreifen mit vielen Wildblumen am Rande eines Weizenfeldes - so kann Landwirtschaft auch aussehen. Bildrechte: IMAGO/Countrypixel