Nachdem Elon Musk Twitter im vergangenen Jahr übernommen und der Plattform unter dem Namen X seinen Stempel aufgedrückt hat, ziehen sich Unternehmen, Organisationen und Nutzer immer weiter zurück.



Seit Donnerstag (14.12.) könnte sich dieser Trend sogar noch verstärken. Denn nun hat X mit dem Kurznachrichtendienst Threads vom Internet-Giganten Meta auch in Europa einen neuen, starken Konkurrenten.

Kurznachrichtendienst Threads seit 14.12. verfügbar

Bereits seit vergangenem Freitag (09.12.) konnten Internetnutzer aus der Europäischen Union auf der Threads-Webseite einen Countdown verfolgen. Am Donnerstag um 12 Uhr mittags war es tatsächlich so weit: Threads ging auch in Deutschland in den App Stores an den Start.

Bildrechte: IMAGO / SOPA Images

Späterer Start in der EU

Der US-Konzern Meta, der hinter den Onlinediensten Facebook und Instagram steht, hat Threads eigentlich schon im Juli gestartet. Es war der Auftakt des Versuchs, Musks X, damals noch Twitter, als ein führendes Online-Sprachrohr abzulösen.



Die EU wurde beim ursprünglichen Start allerdings noch ausgelassen. Begründet wurde dies mit rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf "neue Digitalgesetze". Nach Einschätzung von Beobachtern dürften damit der Digital Services Act (DSA) und der Digital Markets Act (DMA) gemeint gewesen sein.

Algorithmus als Knackpunkt

Unter anderem müssen Plattformen wie Threads in der EU Informationen über personalisierte Werbung und ihre Algorithmen offenlegen. Nutzerinnen und Nutzer müssen zudem die Möglichkeit haben, sich Beiträge in Onlinediensten auch in chronologischer Reihenfolge und nicht nur Algorithmus-gesteuert anzeigen zu lassen.

Musk laufen Nutzer und Kunden davon

Musk, der reichste Mensch der Welt, hatte im Oktober 2022 rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt. Bereits vor der jüngsten Abwanderung von Nutzern und wichtigen Werbekunden, waren die Werbeerlöse von X nach seinen Angaben nur noch halb so hoch wie zu Twitter-Zeiten.



Musk setzt stärker auf Abo-Erlöse - diese Einnahmen können nach Berechnungen von Experten die Lücke bisher aber nicht ausfüllen. Für Twitter war Werbung traditionell die mit Abstand wichtigste Geldquelle.



Der Finanzdienst Bloomberg schrieb in dieser Woche, X werde in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erzielen. 2021 waren es noch mehr als fünf Milliarden Dollar.

Wie stehen die Chancen von Threads?

Mehrere Konkurrenten sehen das als Chance, mit Alternativ-Angeboten an die einstige Bedeutung von Twitter anzuknüpfen. Mastodon und Bluesky sind zwei Beispiele.



Threads gilt aber als ein besonders aussichtsreicher Kandidat, vor allem, weil der Dienst auf Metas Foto- und Video-Plattform Instagram mit Hunderten Millionen bereits miteinander verbundenen Nutzern aufsetzt.



Für die Anmeldung bei Threads können einfach die Login-Daten von Instagram verwendet werden. Man kann den Dienst aber auch ohne ein Profil nutzen - dann aber keine eigenen Beiträge erstellen oder mit Posts anderer Nutzer interagieren.

Bildrechte: dpa

Meta zu X: "Game over"

Threads ist neu und wird aktuell gehypet, in vieler Hinsicht ist es aber anders als Twitter und X. Instagram-Chef Adam Mosseri sagte, der Dienst solle nicht zu sehr auf News ausgerichtet werden. Es muss sich noch zeigen, ob Threads dafür tauge, der Ort zu sein, an dem man den Puls der Welt spüren könne.



Metas deutscher X-Account zeigte sich da schon selbstbewusster: "Game over", heißt es zum Bild eines Tic-Tac-Toe-Spiels, in dem das Meta-Logo gegen die X-Symbole gewinnt.

Starke Threads-Zahlen zu Beginn