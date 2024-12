Steht ein Mitarbeiter einer mutmaßlich gemeinnützigen Organisation vor der Haustür, fühlt man sich schnell unter Druck gesetzt. Doch man sollte sich nicht drängen lassen! Möchte man wirklich etwas geben, sollte man sich den Spendenausweis zeigen lassen und darauf achten, dass die Spendenbüchse verplombt ist. Auf keinen Fall sollte man vorschnell eine Fördermitgliedschaft unterschreiben. Denn dann ist man für längere Zeit - in der Regel ein bis zwei Jahre - und mit einem monatlichen Beitrag an eine Organisation gebunden. Ein solche Entscheidung sollte man immer überschlafen. Dies gilt auch bei Sammlungen auf der Straße.

Es kommt immer häufiger vor, dass Prominente und Privatpersonen über Spenden-Plattformen oder Social Media zu Spenden aufrufen, sagt Burkhard Wilke vom DZI im Gespräch mit BRISANT. Viele Menschen fühlen sich in einer solchen Situation emotional angesprochen und wollen schnell helfen. Doch auch hier lautet der wichtigste Tipp aus der Profi-Spendenberatung: Nie unüberlegt spenden!



Zwar ist sich Wilke sicher, dass die meisten Prominenten oder Influencer tatsächlich Menschen in Not helfen wollen, oft aber keine Erfahrung mit Spenden haben, mit der Abwicklung oder der Höhe des gesammelten Betrages überfordert sind - und dann merken, dass viel zu viel Geld zusammengekommen ist oder der Spendenzweck so gar nicht funktioniert.



Dann gilt, dass der ursprüngliche Spendenzweck zwar geändert werden kann, dies aber unbedingt umfassend kommuniziert und den Spendern auch eine kulante Spenden-Erstattung angeboten werden soll. Nicht ganz einfach, wenn alles über Social Media läuft!



Deshalb, so der Rat des DZI: Lassen Sie sich immer Zeit mit der Spende, überprüfen Sie eventuell dahinter stehende Organisationen, holen Sie Informationen ein, bevor Sie Geld überweisen. Denn: Einen Rechtsanspruch auf Rückzahlung eines Spendenbetrags durchzusetzen, ist sehr schwierig.