Smart-Home Geräte bieten vielfältige Lösungen für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Ob Bewegungsmelder, Überwachungskameras, Alarmanlagen, Fenster- und Türsensoren oder Rauchmelder - schlägt eines der Geräte Alarm, wird der Besitzer per Anruf, SMS oder App benachrichtigt. Egal, wo er sich gerade befindet.

Sinnvoll ist es, in das Sicherheitssystem eine Überwachungskamera zu integrieren. Denn die ermöglicht im Falle eines Alarms den prüfenden Blick in die eigenen vier Wände. Das kann nicht nur im Notfall, sondern auch für Haustier-Besitzer nützlich sein.

Eine große Abschreckungswirkung haben Alarmanlagen und Sirenen. Gehen sie einmal los, schlagen sie in der Regel jeden Einbrecher in die Flucht. Doch oft kommt es gar nicht erst soweit. Um mit Alarmanlagen gesicherte Häuser machen Diebe am liebsten einen großen Bogen.

Immer häufiger sorgen Meldungen für Aufsehen, nach denen Hacker dank einer Sicherheitslücke in Überwachungskameras in fremde Wohnzimmer spähen können. Andere konnten über das Internet den Strom abschalten oder die Rollläden öffnen.



Maik Morgenstern vom unabhängigen Sicherheitsinstitut AV-Test aus Magdeburg sieht zwei Wege, über die Fremde Smart-Home-Technik von außen steuern könnten: "Da gibt es zum einen den Hacker, der im Internet schaut, welche Systeme nach außen offen sind und wo er eindringen kann." Schließlich seien viele der Steuergeräte mit dem Internet verbunden, um eben ihren Nutzern auch den Zugriff per Browser oder Smartphone zu ermöglichen.



"Zum zweiten sehen wir noch den Hacker in der Nähe des Hauses, der in die Funknetze eindringen kann", ergänzt er. Dann können Hacker mitlesen, mit welchen Nutzerdaten sich die Wohnungsbesitzer einloggen und damit dann Türen oder Rollos von außen steuern. Das erleichtert einen Einbruch.