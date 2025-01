Viele Anwender scheuen die Multifaktor-Authentifizierung, weil sie ihnen zu umständlich erscheint. Allerdings müssen Sie in der Regel nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort lediglich einen Code eingeben, der Ihnen per Mail oder Textnachricht gesendet wird. Eine Mühe, die sich lohnt und sinnvoll ist, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).