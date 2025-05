Bei WhatsApp reicht es, die META AI einfach zu ignorieren. Persönliche WhatsApp-Chats zählen nämlich nicht zu den Informationen, mit denen META seine KI trainieren will.



Allerdings ist der META-KI-Chatbot auch in WhatsApp integriert. Wer mit ihm einen Chat beginnt, gibt diese Daten frei. Genauso sieht es in WhatsApp-Gruppen aus, die "META AI" nutzen.



Die Verbraucherzentrale empfiehlt, in solchen Chats keine sensiblen Daten, Namen und Gesundheitsinformationen preiszugeben.



Bei Facebook und Instagram sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Für Facebook und Instagram gibt es Direkt-Links zum Widersprechen.