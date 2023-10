Im Falle eines Einbruchdiebstahls greift die Hausratversicherung. Doch ohne polizeiliche Anzeige wird der Versicherungsfall nicht bearbeitet. ERstatten Sie daher offiziell Anzeige. Unbedingt sollte man sich vor den Aufräumarbeiten beim Versicherer erkundigen, ob eigene Bilder zur Schadensdokumentation ausreichen oder ob ein Gutachter zur Besichtigung kommen muss. Die Versicherung möchte in der Regel die genaue Bezeichnung, das Alter, den Anschaffungsort und den Anschaffungspreis erfahren. Eine Liste mit diesen Informationen muss auch an die Polizei gegeben werden.

Um sicherzugehen, dass es die gestohlenen Gegenstände tatsächlich im Haushalt gegeben hat, kann die Versicherung dazu Nachweise einfordern. Dies sind in der Regel Kaufbelege oder Fotos.

Dazu gehören das gesamte entwendete Eigentum sowie nötige Reparaturmaßnahmen. Auch Sachen, die im Keller oder der Garage gelagert wurden, oder Leihgaben von Familie oder Freunden sind versichert. Bei Letzterem muss der Bestohlene allerdings belegen können, dass das Geliehene vorübergehend in seinem Besitz war. Wenn Schlösser ausgewechselt werden oder im Haushalt dringend benötigte Gegenstände nachgekauft werden müssen, sollten Geschädigte die Belege für die Versicherung aufbewahren.

Einbruchsopfern kann es passieren, dass sie sich in den eigenen vier Wänden unsicher fühlen oder nicht mehr ruhig schlafen können. Es ist wichtig, diese Probleme zu thematisieren und sie nicht abzutun. Man kann seine Ängste Freunden mitteilen oder auch professionelle Beratung, etwa von der Opferberatung "Weißer Ring" in Anspruch nehmen. Er bietet Begleitung zu Terminen bei Polizei, Staatsanwalt und Gericht an und hilft bei Notlagen im Zusammenhang mit der Straftat.